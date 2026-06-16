Mercato : Voilà la somme que l'OM doit payer pour virer Habib Beye

Officiellement, Habib Beye est toujours aujourd'hui l'entraîneur de l'OM. Sous contrat jusqu'en 2027, il faudra donc l'indemniser si le club phocéen veut du changement sur le banc de touche et amener Bruno Genesio comme ça a pu être révélé. Mais de quelle somme parle-t-on pour virer Beye ? Des précisions ont été apportées sur celle-ci.
Pour remplacer Roberto De Zerbi, l'OM avait décidé de faire confiance à Habib Beye, qui s'était alors engagé jusqu'en 2027. Mais voilà que quelques mois plus tard, ça pourrait déjà changer sur le banc olympien. En effet, la nouvelle direction de l'OM voudrait travailler avec un autre entraîneur : Bruno Genesio. Pour le moment, rien n'est encore officiel d'autant que les Marseillais devront sortir le chéquier pour se séparer de Beye.
« Une indemnité autour des 500 000 euros »
Alors que les finances ne sont déjà pas au mieux actuellement, l'OM n'aura pas d'autre choix que de payer pour faire partir Habib Beye. Pour Football Club de Marseille, Jean-Charles De Bono s'est d'ailleurs exprimé sur cette indemnité à prévoir, balançant : « Ça serait une indemnité autour des 500 000 euros ». C'est beaucoup moins que ce qui avait pu être annoncé par certains. Et pour cause... « On le sait, ça a été déclaré, il avait un salaire de 230 000 euros par mois. Mais il avait aussi une clause dans son contrat qui faisait qu’en cas de non-qualification en Ligue des champions, son salaire baissait énormément », a poursuivi l'ancien de l'OM.
Ce n'est pas encore fait avec Genesio
Pour l'OM, il va donc falloir régler le départ d'Habib Beye avant d'envisager faire venir Bruno Genesio. Parti du LOSC, ce dernier est aujourd'hui et voilà que contrairement à ce qui a pu être dit par certains, son arrivée à Marseille est encore loin d'être ficelée. En effet, Genesio attendrait d'être fixé sur la sanction de l'UEFA infligée à l'OM, qui risque une exclusion de la Coupe d'Europe. A voir ce qu'il décidera ensuite...