Mercato : Voilà la somme que l'OM doit payer pour virer Habib Beye

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Officiellement, Habib Beye est toujours aujourd'hui l'entraîneur de l'OM. Sous contrat jusqu'en 2027, il faudra donc l'indemniser si le club phocéen veut du changement sur le banc de touche et amener Bruno Genesio comme ça a pu être révélé. Mais de quelle somme parle-t-on pour virer Beye ? Des précisions ont été apportées sur celle-ci.

Pour remplacer Roberto De Zerbi, l'OM avait décidé de faire confiance à Habib Beye, qui s'était alors engagé jusqu'en 2027. Mais voilà que quelques mois plus tard, ça pourrait déjà changer sur le banc olympien. En effet, la nouvelle direction de l'OM voudrait travailler avec un autre entraîneur : Bruno Genesio. Pour le moment, rien n'est encore officiel d'autant que les Marseillais devront sortir le chéquier pour se séparer de Beye.

« Une indemnité autour des 500 000 euros » Alors que les finances ne sont déjà pas au mieux actuellement, l'OM n'aura pas d'autre choix que de payer pour faire partir Habib Beye. Pour Football Club de Marseille, Jean-Charles De Bono s'est d'ailleurs exprimé sur cette indemnité à prévoir, balançant : « Ça serait une indemnité autour des 500 000 euros ». C'est beaucoup moins que ce qui avait pu être annoncé par certains. Et pour cause... « On le sait, ça a été déclaré, il avait un salaire de 230 000 euros par mois. Mais il avait aussi une clause dans son contrat qui faisait qu’en cas de non-qualification en Ligue des champions, son salaire baissait énormément », a poursuivi l'ancien de l'OM.