Mercato : L'annonce troublante d'un agent sur l'OM et son recrutement

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu'un nouveau cycle débute à l'OM, Grégory Lorenzi est désormais en charge du mercato estival à Marseille. Nommé directeur sportif à la place de Medhi Benatia, il a du pain sur la planche. Mais si on a connu le club phocéen très actif sur le marché des transferts, cela ne serait clairement pas le cas. De quoi en inquiéter certains à l'OM.

Du côté de l'OM, on attend une seule chose actuellement : la décision de l'UEFA. En effet, le club phocéen se retrouve dans le viseur de l'Instance de contrôle financier des clubs étant donné son déficit de plusieurs millions d'euros. Et voilà que la sanction pourrait être terrible pour l'OM puisque ça pourrait aller jusqu'à l'exclusion de la Coupe d'Europe. En attendant, impossible d'avancer sur la saison prochaine pour Grégory Lorenzi et à Marseille, le mercato est complètement à l'arrêt.

« Tous les dossiers sont en stand-by » Toujours pas fixé sur son sort, l'OM ne peut donc pas se projeter sur la saison prochaine. Et forcément, ça impacte sur le mercato olympienne. Dans des propos accordés ce mardi à La Provence, l'agent d'un Olympien a livré un discours inquiétant, expliquant : « C'est actuellement le seul club où rien ne se passe, où il n'y a pas même pas de budget pour engager des joueurs pour l'équipe réserve. Tous les dossiers sont en stand-by ».