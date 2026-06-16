Mercato - Real Madrid : Le premier échec de José Mourinho confirmé ?

Axel Cornic

Revenu au Real Madrid treize ans après son premier passage, marqué notamment par la rivalité avec le FC Barcelone de Pep Guardiola, José Mourinho semble vouloir tout changer. Plusieurs recrues de taille ont en effet déjà été annoncées pour le technicien portugais, avec notamment Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries ou encore Marc Cuccurella. Mais ça ne sourit pas toujours aux Madrilènes...

Deux ans sans titres c’est trop, surtout pour un club comme le Real Madrid. Ainsi, après sa réélection aux élections le 7 juin dernier, le président Florentino Pérez a décidé de faire table rase et de tout reconstruire. Et ça commence par José Mourinho, qui a fait son grand retour sur le banc madrilène après une belle expérience à Benfica.

L’ère Mourinho commence à Madrid Mais la signature du Special One ne fait pas tout, puisque le président Pérez semble également avoir l’intention d’opérer un gros recrutement pour relancer le club madrilène. Ainsi, on sait déjà que l’international français Ibrahima Konaté, en fin de contrat à Liverpool, va rejoindre son compatriote Kylian Mbappé au Real Madrid. Ce n’est pas tout, puisque le transfert de Marc Cuccurella a également été annoncé tout récemment et c’est loin d’être terminé.