Kylian Mbappé «à 100 %» : Ce joueur du PSG annonce une grosse Coupe du Monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Attendu au tournant après une saison compliquée avec le Real Madrid, Kylian Mbappé espère mener les Bleus vers une troisième étoile cet été à la Coupe du Monde. Le capitaine de l’équipe de France semble déterminé à répondre présent, comme l’a confirmé le joueur du PSG Lucas Hernandez.

Ce mardi soir, l’équipe de France lancera sa Coupe du Monde face au Sénégal (21h). Dotés d’un groupe extrêmement talentueux, les Bleus comptent bien tout tenter afin de ramener une troisième étoile. L’équipe de France peut également compter sur son capitaine. A 27 ans, Kylian Mbappé est plus que jamais attendu au tournant sur ce mondial. Critiqué depuis plusieurs mois avec le Real Madrid, l’attaquant français n’est plus qu’à quatre buts de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde…

« Il est à 100 % motivé pour cette Coupe du monde » Mais au-delà de ce défi personnel, Kylian Mbappé a une faim de loup avec tout le groupe de l’équipe de France. Dans les colonnes du Parisien, son ancien coéquipier au PSG Lucas Hernandez a affirmé que le numéro 10 des Bleus était 100 % prêt pour ce défi : « Ce n’est jamais facile d’être Kylian Mbappé. Il est à 100 % motivé pour cette Coupe du monde, on voit aux entraînements à quel point il a envie de bien commencer cette compétition. Il va faire taire les critiques qu’on a pu entendre. »