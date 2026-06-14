Coupe du monde 2026 : Le coup de gueule de Zlatan Ibrahimovic qui concerne Achraf Hakimi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Maroc a réalisé une belle entrée en matière lors de la Coupe du monde face au Brésil (1-1). Les Marocains ont bien failli l'emporter dans ce match où l'équipe semblait prête à faire des dégâts. Mais une scène a retenu l'attention de Zlatan Ibrahimovic concernant Achraf Hakimi. Et voilà que le Suédois n'a pas manqué de pousser un coup de gueule à l'issue de ce premier choc du Mondial.

Pour ses débuts dans la compétition, le Maroc avait bien préparé son rendez-vous important face au Brésil. Les Lions de l'Atlas nourrissent de grandes ambitions pour cette compétition. Mais le résultat (1-1) aurait pu être bien différent si le capitaine Achraf Hakimi avait été exclu du terrain. Le joueur du PSG a commis une grosse faute avant la mi-temps, un geste qui méritait une sanction pour Zlatan Ibrahimovic.

« L'arbitre doit l'expulser » Alors que les Marocains avaient ouvert le score, Vinicius Junior avait répondu une dizaine de minutes plus tard. Les deux équipes allaient se quitter à 1-1 avant la mi-temps lorsqu'Achraf Hakimi a été l'auteur d'une semelle dangereuse sur la cheville du buteur brésilien. Un geste qui aurait mérité une vraie sanction. « Quand j'ai vu le duel, ma première réaction a été simple : l'arbitre doit intervenir et l'expulser. Ce n'est pas une question de réputation ou de moment dans le match, mais de sécurité pour le joueur. L'attaquant l'avait éliminé, le danger était évident et le contact est arrivé trop tard » confie Zlatan Ibrahimovic, consultant pour FOX pour cette Coupe du monde.