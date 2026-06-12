OM/PSG : «J'ai vu un couteau arriver», le jour où Ibrahimovic a eu une peur bleue à Marseille

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant quatre saisons, Zlatan Ibrahimovic a porté la tunique rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Avant que Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi rejoignent le club de la capitale, Ibrahimovic a été la première vedette de l'ère QSI du PSG. Au cours de son aventure parisienne, le Suédois a cependant été choqué par la vue d'un couteau au Vélodrome lors d'un match contre l'OM.

Il fut et restera à jamais la première superstar du projet QSI. A l'été 2012, seulement une année après le rachat du Paris Saint-Germain, les dirigeants du PSG et l'ancien directeur sportif du club frappaient fort sur le marché des transferts en accueillant Thiago Silva, Marco Verratti, Ezequiel Lavezzi et surtout Zlatan Ibrahimovic. Celui qui sortait de saisons à l'AC Milan et au FC Barcelone débarquait dans la capitale et provoquait un raz-de-marée dans le paysage du football français.

«On m'a lancé des couteaux sur le terrain» Dès son premier Classique au Vélodrome, le Suédois a « zlatanné » l'Olympique de Marseille en signant un doublé dont un but acrobatique qui cloua sur place Steve Mandanda. Score final 2 buts partout. Au fil des saisons, ses quatre passées au Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic a défié l'OM dans son stade à plusieurs reprises, mais la vision d'une arme blanche dans le stade demeure un moment effrayant qu'il a raconté une décennie plus tard sur le plateau du Jimmy Kimmel Live!. « On m'a lancé des couteaux sur le terrain. Je me souviens, on jouait un match à l'extérieur à Marseille. C'était assez mouvementé. Et quand on marquait, on faisait notre célébration, on allait vers le drapeau du poteau de corner ».