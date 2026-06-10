«Signe le contrat!», l’épisode avec Mbappé au PSG qui fait encore parler !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2020, Adil Aouchiche a préféré signer librement et gratuitement à l'ASSE plutôt que de rempiler avec le PSG. Pourtant, Kylian Mbappé l'a incité à prolonger son séjour à Paris. Actuel pensionnaire de Schalke 04, Adil Aouchiche affirme qu'il ne regrette pas son choix d'avoir quitté le PSG.

Formé au PSG, Adil Aouchiche est parti librement et gratuitement le 20 juillet 2020. En fin de contrat à la fin du mois de juin, le milieu offensif de 23 ans avait préféré signer à l'ASSE plutôt que de rempiler à Paris ; et ce, même si Kylian Mbappé avait essayé de le convaincre de rester. Et aujourd'hui, Adil Aouchiche ne regrette pas du tout son choix.

«Ça avait fait beaucoup de buzz à l'époque» « Malgré les encouragements de Kylian Mbappé, qui avait notamment écrit "Signe le contrat (au PSG) !" sous une publication Instagram, vous avez choisi de rejoindre Saint-Étienne. Referiez-vous ce choix aujourd'hui ? Ça avait fait beaucoup de buzz à l'époque. (Sourire.) Mais je ne changerais rien à ma carrière. Le PSG était très différent de maintenant : on ne donnait pas autant leur chance aux jeunes, il y avait plus de stars. Quand l'entraîneur affichait le nom des joueurs pouvant évoluer aux différents postes, il y avait Neymar à côté du mien ! J'ai préféré le projet de Saint-Étienne pour jouer. Dans le PSG actuel, ç'aurait été différent », a confié Adil Aouchiche lors d'un entretien accordé à L'Equipe.