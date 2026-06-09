PSG - «Je pensais que j'allais gagner le Ballon d'Or» : Ousmane Dembélé a dégouté une star !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison dernière, Ousmane Dembélé a réalisé une campagne de Ligue des champions sensationnelle qui lui a permis de remporter le Ballon d'Or au terme d'une belle bataille avec Lamine Yamal. Et l'ailier du FC Barcelone reconnaît qu'il a pensé jusqu'au bout qu'il était en mesure de remporter le trophée.

Longtemps dans l'ombre des meilleurs joueurs français, Ousmane Dembélé a enfin explosé la saison dernière avec le PSG qui a remporté sa première Ligue des champions grâce notamment à une performance exceptionnelle de l'ancien Rennais qui a porté les Parisiens durant toute la seconde partie de saison. Suffisant pour décrocher le Ballon d'Or devant Lamine Yamal. Une succès qui ne souffre d'aucune contestation bien que l'ailier espagnol du Barça révèle avoir sérieusement cru en ses chances de décrocher la récompense, notamment grâce à ses prestations individuelles.

Yamal rêvait du Ballon d'Or de Dembélé « Sincèrement, ce jour-là, je pensais que j’allais gagner le Ballon d’Or. Mais je crois que c’était une bonne chose au final que ce soit Dembélé qui le remporte. Je crois que ce n’était pas le bon moment pour moi de le gagner parce que je n’étais encore qu’un enfant et je n’aurais pas su valoriser ce que représente le fait de gagner un Ballon d’or », lance-t-il dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.