PSG - Le lien secret entre Kvaratskhelia et le Real Madrid : Un proche balance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison exceptionnelle au PSG, Khvicha Kvaratskhelia s'est imposé comme un prétendant au Ballon d'Or. Et en Espagne, un proche de la famille du Géorgien lâche un petit secret sur le Parisien, révélant qu'il est notamment fan du Real Madrid et de Cristiano Ronaldo.

Recruté pour 70M€ durant le mercato d'hiver 2025, Khvicha Kvaratskhelia a métamorphosé le visage du PSG la saison dernière, mais également cette saison puisqu'il a élu meilleur joueur de la Ligue des champions, succédant ainsi à Ousmane Dembélé. Sans la Coupe du monde, à laquelle il ne participera pas puisque la Géorgie n'est pas qualifiée, il aurait probablement été le favori pour le Ballon d'Or. Mais cela n'enlève rien à la saison exceptionnelle qu'il réalise avec le PSG.

Kvaratskhelia est fan du Real Madrid Toutefois, Misha, Consul Honoraire de Géorgie en Espagne et socio du Real Madrid, a lâché une sacrée information sur le numéro 7 du PSG. « Le père de Kvaratskhelia est mon ami. Kvaratskhelia, je ne pense pas qu’il quittera le PSG cette année. Le PSG ne le laisserait pas partir. Kvaratskhelia est madridista dans l’âme. Il a des posters de Cristiano Ronaldo chez lui en Géorgie », lâche-t-il au micro de l'émission Tiempo de Juego sur la Cadena COPE.