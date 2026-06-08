PSG/Arsenal : Voilà ce que Dembélé a dit à Barcola après son face à face raté

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain et Arsenal, au terme d’une finale de Ligue des champions très fermée, ont dû se départager aux tirs au but (1-1 puis 4-3). Cependant, Bradley Barcola a eu la possibilité de clore les débats pendant les prolongations sur une situation de contre-attaque dans le dos de la défense des Gunners, mais a mal négocié l’action. Ce qui lui a valu une discussion avec Ousmane Dembélé, rendue publique par Canal+.

Sorti juste avant le début des prolongations de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, Ousmane Dembélé a suivi le reste de cette rencontre sous haute tension sur le banc des remplaçants. Comme face au Bayern Munich au tour précédent à l’Allianz Arena (1-1), Dembélé ne tenait pas en place au bord du terrain comme l’ont démontré les images de Canal+, diffuseur de la C1 en France. Le Ballon d’or 2025 a pu exulter au moment du tir au but manqué par Gabriel, scellant la victoire du PSG (1-1 puis 4-3 aux tirs au but).

«Si tu mets ton corps devant, c’est fini. Après, c’est mort» Cependant, de multiples rebondissements ont eu lieu avant la cruelle séance de tirs au but. Entré en jeu à la place de Khvicha Kvaratskhelia à la 83ème minute de jeu, Bradley Barcola a eu deux cartouches en contre-attaque pendant les prolongations. Néanmoins, l’international français n’est pas parvenu à régler la mire au moment de se présenter devant le but de David Raya. Grâce au documentaire Back 2 back - Paris dans la légende de Canal+ diffusé dimanche soir, la discussion entre Ousmane Dembélé et Bradley Barcola a été divulguée par les caméras de la chaîne cryptée. « Tu pousses la balle comme ça, tu mets ton corps devant. Et après, c’est fini, il est obligé de faire faute. Si tu mets ton corps devant, c’est fini. Après, c’est mort ».