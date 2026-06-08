Mercato - PSG : José Mourinho réclame un joueur attendu par Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Florentino Pérez a été réélu à la présidence du Real Madrid, l'identité du futur entraîneur merengue ne fait plus de doute, il s'agira de José Mourinho. Et visiblement, le Special One aurait réclamé un premier transfert à savoir celui de son compatriote Mateus Fernandes. Un joueur également dans le viseur du PSG.

C'est désormais officiel, Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid avec 65% des voix devant Enrique Riquelme qui réalise un score que personne n'attendait. Néanmoins, l'homme fort du club merengue reste en poste et va pouvoir relancer son nouveau projet avec un nouvel entraîneur dont le nom est déjà connu. Il s'agira en effet de José Mourinho qui va quitter Benfica afin de retourner au Real Madrid où il remplacera Alvaro Arbeloa. Et le Special One a déjà commencé ses demandes sur le mercato.

Mourinho veut Mateus Fernandes ! En effet, selon les informations de The SUN, la priorité de José Mourinho serait de recruter Mateus Fernandes qui évolue à West Ham, relégué en Championship. Il faut dire que le technicien portugais veut absolument renforcer son milieu de terrain au sein duquel les départs de Toni Kroos et Luka Modric n'ont jamais été réellement compensés. Néanmoins, la piste menant à Mateus Fernandes s'annonce compliquée puisque Manchester United et surtout le PSG sont également intéressés par le milieu de terrain portugais dont le transfert pourrait avoisiner les 92M€.