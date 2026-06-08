Mercato - PSG : José Mourinho réclame un joueur attendu par Luis Enrique !

Alors que Florentino Pérez a été réélu à la présidence du Real Madrid, l'identité du futur entraîneur merengue ne fait plus de doute, il s'agira de José Mourinho. Et visiblement, le Special One aurait réclamé un premier transfert à savoir celui de son compatriote Mateus Fernandes. Un joueur également dans le viseur du PSG.
C'est désormais officiel, Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid avec 65% des voix devant Enrique Riquelme qui réalise un score que personne n'attendait. Néanmoins, l'homme fort du club merengue reste en poste et va pouvoir relancer son nouveau projet avec un nouvel entraîneur dont le nom est déjà connu. Il s'agira en effet de José Mourinho qui va quitter Benfica afin de retourner au Real Madrid où il remplacera Alvaro Arbeloa. Et le Special One a déjà commencé ses demandes sur le mercato.
Mourinho veut Mateus Fernandes !
En effet, selon les informations de The SUN, la priorité de José Mourinho serait de recruter Mateus Fernandes qui évolue à West Ham, relégué en Championship. Il faut dire que le technicien portugais veut absolument renforcer son milieu de terrain au sein duquel les départs de Toni Kroos et Luka Modric n'ont jamais été réellement compensés. Néanmoins, la piste menant à Mateus Fernandes s'annonce compliquée puisque Manchester United et surtout le PSG sont également intéressés par le milieu de terrain portugais dont le transfert pourrait avoisiner les 92M€.
Pérez va frapper très fort ?
Quoi qu'il en soit, à peine réélu, Florentino Pérez veut frapper fort sur le mercato et prépare également une offre de 150M€ pour un grand nom du football européen dont l'identité n'a pas filtré. Mais d'après le journaliste espagnol José Luis Sanchez, c'est du très lourd. « Je viens d'apprendre le nom du possible joueur à 150M€ et c'est une bombe inattendue. Ce sera une surprise pour tout le monde et ça va énormément plaire au Madridisme. Je pense que pour 150M€, le deal devrait se faire », assure-t-il sur le plateau du Chiringuito.