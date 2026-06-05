Florentino Pérez et José Mourinho les «aiment» : Ces deux stars du PSG qui font craquer le Real Madrid

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une fois de plus, le PSG a réalisé une énorme saison. Plusieurs vedettes du club parisien plaisent à de nombreux clubs sur le marché. C’est notamment le cas de deux milieux de terrain parisiens, qui feraient rêver le président du Real Madrid Florentino Perez, ainsi que son futur entraîneur en cas d’élection : José Mourinho. Explications.

Le Real Madrid est en pleine campagne d’élections. Afin d’assurer son avenir à la tête du club, Florentino Perez a récemment promis la tentative de signature d’une énorme vedette : « La semaine prochaine, je tenterai de signer le joueur le plus cher de l’histoire du Real Madrid. Mardi, je ferai une offre exceptionnelle à un club de Ligue des champions pour un joueur superstar. Ce sera une offre record pour un club. Je payerai au moins 150 millions d’euros », a ainsi lâché l’actuel président du club madrilène.

Le Real intéressé par deux joueurs du PSG ? Cela pourrait-il concerner des joueurs du PSG ? Pour rappel, au cours des derniers mois, Vitinha par exemple a souvent été associé au Real Madrid, qui l’apprécierait beaucoup. Même cas de figure pour João Neves, auteur d’une deuxième saison impressionnante à Paris. Ce vendredi, le journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur les cas des deux phénomènes du PSG.