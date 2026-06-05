150M€ pour Michael Olise : Le mensonge du président du Real Madrid révélé ?

Alexis Brunet

Alors qu’auront lieu dimanche les élections présidentielles du Real Madrid, Florentino Pérez veut absolument garder sa place et pour y arriver il multiplie les annonces sur le mercato. Dernièrement, il a annoncé qu’il allait bientôt faire une offre de 150M€ pour recruter une star venant d’un club de Ligue des champions. S'il a nié que le joueur concerné serait Michael Olise, il aurait visiblement menti.

Après une saison très compliquée qui s’est terminée sans le moindre titre, le Real Madrid a besoin de changements. Cela passera peut-être par un nouveau président car dimanche auront lieu des élections où l’actuel titulaire du poste, Florentino Pérez, sera opposé à l’homme d’affaires Enrique Riquelme. Depuis quelques jours, les deux candidats multiplient les déclarations pour tenter de se faire élire et il est notamment question de mercato.

« Ce sera le plus gros transfert jamais réalisé par le Real Madrid » Dernièrement, c’est Florentino Pérez qui a pris la parole et qui a promis du lourd. L’actuel président du Real Madrid a indiqué qu’il allait faire une offre à 150M€ pour recruter une star et il a donné quelques précisions à ce sujet. « Je vais bientôt faire une offre à un club de Ligue des champions, mardi, ce sera le plus gros transfert jamais réalisé par le Real Madrid pour un joueur, au moins 150 millions d’euros. Ce n’est pas Olise, c’est un grand joueur, mais ce n’est pas lui ; ce n’est pas Doku, ce n’est pas Haaland, ce n’est pas Kane… Et ce n’est pas un joueur de Premier League. C’est un véritable Galactique. »