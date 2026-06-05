La Premier League plutôt que le Real Madrid : Un jeune talent français bientôt transféré contre 28,5M€

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a été annoncé dans le viseur du Real Madrid afin de préparer la succession de Thibaut Courtois, Ewen Jaouen va finalement prendre une autre direction. Le gardien du Stade de Reims est sur le point de s’engager avec Newcastle, dans le cadre d’un transfert estimé à 28,5M€ bonus compris.

Après Abdoul Koné (21 ans) et Patrick Zabi (19 ans), le Stade de Reims est sur le point de réaliser une autre très belle vente. Revenu de son prêt à Dunkerque lors de l’exercice 2024-2025, Ewen Jaouen a été installé comme gardien titulaire à Reims cette saison, lui qui a été nominé parmi les cinq meilleurs joueurs à son poste, un titre remporté par Quentin Braat (28 ans, Rodez). Un joueur qui a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens, notamment le Real Madrid.

Jaouen à Newcastle contre 28,5M€ Il y a quelques jours, le journaliste de Canal+ Bertrand Latour indiquait que la Casa Blanca pensait à lui afin de préparer l’avenir et la succession de Thibaut Courtois (34 ans), à qui il ne reste qu’un an de contrat. Toutefois, Ewen Jaouen ne rejoindra finalement pas le Real Madrid. Après avoir visité les installations de Chelsea, le portier âgé de 20 ans va bien prendre la direction de l’Angleterre, mais de Newcastle.