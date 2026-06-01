Mercato : Le Real Madrid regarde en Ligue 2 pour remplacer Thibaut Courtois !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2018 en provenance de Chelsea, Thibaut Courtois n’a plus qu’un an de contrat et le Real Madrid commencerait à préparer sa succession. En ce sens, c’est du côté de la France et de la Ligue 2 que les Merengue regarderaient, eux qui seraient sur la piste d’Ewen Jaouen, gardien du Stade de Reims.

Si c’est finalement Quentin Braat (Rodez) qui a été plébiscité, Ewen Jaouen faisait partie des cinq finalistes pour le titre de meilleur gardien de Ligue 2. Une belle récompense pour le Français âgé de 20 ans, auteur d’une belle saison avec le Stade de Reims qui aurait attiré l’attention de plusieurs grands clubs en Europe.

Le Real Madrid parmi les prétendants de Jaouen En effet, d’après les informations de Bertrand Latour, Chelsea serait intéressé et Ewen Jaouen aurait même déjà visité les installations des Blues. Selon le journaliste de Canal +, Reims attendrait 25M€ pour se séparer de son joueur. Newcastle serait également sur le coup, tout comme le Real Madrid, qui penserait à lui dans l’optique de succéder à Thibaut Courtois. Désormais âgé de 34 ans, l’international belge (107 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec la Casa Blanca, mais se voit encore continuer à jouer quelques années.