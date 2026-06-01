Mercato : Le Real Madrid regarde en Ligue 2 pour remplacer Thibaut Courtois !

Arrivé à l’été 2018 en provenance de Chelsea, Thibaut Courtois n’a plus qu’un an de contrat et le Real Madrid commencerait à préparer sa succession. En ce sens, c’est du côté de la France et de la Ligue 2 que les Merengue regarderaient, eux qui seraient sur la piste d’Ewen Jaouen, gardien du Stade de Reims.
Si c’est finalement Quentin Braat (Rodez) qui a été plébiscité, Ewen Jaouen faisait partie des cinq finalistes pour le titre de meilleur gardien de Ligue 2. Une belle récompense pour le Français âgé de 20 ans, auteur d’une belle saison avec le Stade de Reims qui aurait attiré l’attention de plusieurs grands clubs en Europe.
Le Real Madrid parmi les prétendants de Jaouen
En effet, d’après les informations de Bertrand Latour, Chelsea serait intéressé et Ewen Jaouen aurait même déjà visité les installations des Blues. Selon le journaliste de Canal +, Reims attendrait 25M€ pour se séparer de son joueur. Newcastle serait également sur le coup, tout comme le Real Madrid, qui penserait à lui dans l’optique de succéder à Thibaut Courtois. Désormais âgé de 34 ans, l’international belge (107 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec la Casa Blanca, mais se voit encore continuer à jouer quelques années.
« J'ai toujours eu en tête cette idée de 38 ou 39 ans, et j'espère que ce sera au Real Madrid »
« Vu que Buffon a joué jusqu'à la quarantaine… je ne pense pas que j'irai aussi loin, mais Neuer, à 38 ou 39 ans, est toujours au plus haut niveau. J'ai toujours eu en tête cette idée de 38 ou 39 ans, et j'espère que ce sera au Real Madrid », confiait Thibaut Courtois au mois de novembre dernier à El Partidazo de Cope. « Et si ce n'est pas possible, quand le club le jugera bon, je me mettrai en retrait et il n'y aura aucun problème. Je suis heureux ici et je comprends qu’à un moment donné, ils voudront mettre quelqu’un d’autre à ma place. C’est naturel et je l’ai déjà vécu avec Petr Cech. J’ai beaucoup appris avec lui et dans les moments difficiles, il était à mes côtés. Je ne serai jamais différent de lui et, si demain le club voulait autre chose, je continuerais à aider car pour moi, l’équipe passe toujours en premier. »