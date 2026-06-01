Après la finale de la Ligue des champions, le PSG va battre Arsenal sur le mercato ?

Alexis Brunet

Samedi, le PSG et Arsenal se sont livrés une grosse bataille en finale de Ligue des champions qui a finalement souri à Paris (1-1, 4 tab à 3). Les deux équipes sont aussi liées sur le mercato, car toutes les deux à la poursuite de Julian Alvarez, Toutefois, les Gunners ont vu une de leurs propositions être refusée pour le buteur de l’Atlético de Madrid.

Maintenant que le PSG a mis la main sur la deuxième Ligue des champions de son histoire, il va pouvoir se concentrer sur un autre moment important de sa saison : le mercato estival. Le club de la capitale a besoin de se renforcer après une nouvelle année longue et éprouvante s’il veut continuer à marcher sur l’Europe dans le futur.

Arsenal s’est pris un râteau pour Julian Alvarez Le PSG souhaite se renforcer dans plusieurs secteurs et l’attaque en fait partie. Les Parisiens ont d’ailleurs ciblé le profil de Julian Alvarez, qui évolue à l’Atlético de Madrid depuis deux saisons. Luis Campos n’est toutefois pas seul sur le dossier, car Arsenal se serait également positionné. Selon les informations de Teamtalk, les Gunners auraient d’ailleurs proposé de l’argent plus Gabriel Martinelli pour s’offrir l’international argentin, mais cette offre aurait été refusée par les Colchoneros.