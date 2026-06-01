NBA : Trois joueurs vont ruiner le rêve de Victor Wembanyama ?

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama n’est plus très loin de réaliser son plus grand rêve en NBA. Le prodige français a réussi à qualifier les San Antonio Spurs pour les Finales de la ligue. La franchise texane retrouvera les New-York Knicks. Et trois joueurs new-yorkais pourraient bien empêcher Wemby de performer à son meilleur niveau.

Et si Victor Wembanyama réalisait son plus grand rêve dans quelques jours ? Le joueur de 22 ans a été l’un des grands artisans de la qualification des San Antonio Spurs pour les Finales de la NBA. La franchise texane affrontera les New-York Knicks de Jalen Brunson. Les hommes de Mike Brown devraient donc chercher à bloquer Wemby. Et trois joueurs pourraient être cantonnés à cette tâche.

Trois joueurs des Knicks vont plomber Wembanyama ? Comme le rapporte Basket Session, les New-York Knicks pourraient empêcher Victor Wembanyama d’évoluer à son meilleur niveau grâce à Karl-Anthony Towns, OG Anunoby et Mitchell Robinson. Le premier est capable d’amener le Français à défendre loin de la raquette et ainsi ouvrir des espaces pour Jalen Brunson. Le second peut participer aux prises à deux et offrir un défi physique au phénomène des San Antonio Spurs. Et le dernier est l’un des meilleurs rebondeurs en NBA et pourrait ainsi poser quelques problèmes à Victor Wembanyama sur cet exercice. Si ces trois joueurs là parviennent à bloquer le pivot de 22 ans, les San Antonio Spurs pourraient avoir du mal dans ces Finales de NBA.