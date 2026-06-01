NBA : Trois joueurs vont ruiner le rêve de Victor Wembanyama ?

Victor Wembanyama n’est plus très loin de réaliser son plus grand rêve en NBA. Le prodige français a réussi à qualifier les San Antonio Spurs pour les Finales de la ligue. La franchise texane retrouvera les New-York Knicks. Et trois joueurs new-yorkais pourraient bien empêcher Wemby de performer à son meilleur niveau.
Et si Victor Wembanyama réalisait son plus grand rêve dans quelques jours ? Le joueur de 22 ans a été l’un des grands artisans de la qualification des San Antonio Spurs pour les Finales de la NBA. La franchise texane affrontera les New-York Knicks de Jalen Brunson. Les hommes de Mike Brown devraient donc chercher à bloquer Wemby. Et trois joueurs pourraient être cantonnés à cette tâche.
Trois joueurs des Knicks vont plomber Wembanyama ?
Comme le rapporte Basket Session, les New-York Knicks pourraient empêcher Victor Wembanyama d’évoluer à son meilleur niveau grâce à Karl-Anthony Towns, OG Anunoby et Mitchell Robinson. Le premier est capable d’amener le Français à défendre loin de la raquette et ainsi ouvrir des espaces pour Jalen Brunson. Le second peut participer aux prises à deux et offrir un défi physique au phénomène des San Antonio Spurs. Et le dernier est l’un des meilleurs rebondeurs en NBA et pourrait ainsi poser quelques problèmes à Victor Wembanyama sur cet exercice. Si ces trois joueurs là parviennent à bloquer le pivot de 22 ans, les San Antonio Spurs pourraient avoir du mal dans ces Finales de NBA.
Wembanyama avait laissé éclater sa joie après OKC
Après la victoire contre le Oklahoma City Thunder, Victor Wembanyama n’avait en tout cas pas caché sa joie. « Mon Dieu… C’est une opportunité irréelle. Ma vie est incroyable ! Vivre tout cela avec ces gars que j’aime énormément… C’est extraordinaire. Je veux ressentir cette émotion encore et encore dans ma vie. Remporter le trophée Larry O’Brien… C’est un rêve d’enfant. Et aujourd’hui, avoir une vraie chance de le gagner, une chance concrète de réaliser ce rêve… c’est une opportunité unique dans une vie. On ne sait jamais quand une telle occasion se représentera. Le jour où on gagnera ce trophée, pour moi personnellement, ce sera un moment extraordinaire, la réalisation d’un rêve. C’est difficile à décrire avec des mots. C’est presque… le sens de ma vie » avait-il expliqué. Peut-être pourra-t-il à nouveau ressentir cette sensation après les Finales de la NBA.