«J’ai échoué» : Wembanyama a anéanti les rêves d'une star de la NBA !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grâce à une victoire dans le match 7 à Oklahoma, les Spurs se sont qualifié pour les Finales NBA, une première depuis 2014. Un petit exploit puisque Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont dominé les champions ont titre du double MVP Shai Gilgeous-Alexander qui n'a pas manqué d'afficher sa déception.

MVP de la saison régulière pour la deuxième fois de suite, Shai Gilgeous-Alexander espérait également réaliser le back-to-back en conservant son titre de champion NBA. Mais c'était sans compter sur les Spurs et Victor Wembanyama qui ont éliminé OKC en sept matches au terme d'une finale de Conférence Ouest complétement folle. Par conséquent, Shai Gilgeous-Alexander estime que sa saison est un échec.

Shai Gilgeous-Alexander évoque son échec face aux Spurs « J’ai échoué dans mon objectif. Je n’ai pas accompli ce que je voulais accomplir. Mais c’est quand j’échoue et que je n’obtiens pas ce que je veux que j’en apprends le plus sur moi-même et que je progresse le plus. Je ne vois pas les choses différemment. Je ne suis pas allé là où je voulais aller cette saison, il y a une raison à ça, et je dois me pencher là-dessus puis faire en sorte que ça ne se reproduise plus », confie-t-il dans des propos rapportés par BasketUSA avant d'évoquer l'impact de Victor Wembanyama dans le jeu des Spurs.