«J’ai échoué» : Wembanyama a anéanti les rêves d'une star de la NBA !

Grâce à une victoire dans le match 7 à Oklahoma, les Spurs se sont qualifié pour les Finales NBA, une première depuis 2014. Un petit exploit puisque Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont dominé les champions ont titre du double MVP Shai Gilgeous-Alexander qui n'a pas manqué d'afficher sa déception.
MVP de la saison régulière pour la deuxième fois de suite, Shai Gilgeous-Alexander espérait également réaliser le back-to-back en conservant son titre de champion NBA. Mais c'était sans compter sur les Spurs et Victor Wembanyama qui ont éliminé OKC en sept matches au terme d'une finale de Conférence Ouest complétement folle. Par conséquent, Shai Gilgeous-Alexander estime que sa saison est un échec.
Shai Gilgeous-Alexander évoque son échec face aux Spurs
« J’ai échoué dans mon objectif. Je n’ai pas accompli ce que je voulais accomplir. Mais c’est quand j’échoue et que je n’obtiens pas ce que je veux que j’en apprends le plus sur moi-même et que je progresse le plus. Je ne vois pas les choses différemment. Je ne suis pas allé là où je voulais aller cette saison, il y a une raison à ça, et je dois me pencher là-dessus puis faire en sorte que ça ne se reproduise plus », confie-t-il dans des propos rapportés par BasketUSA avant d'évoquer l'impact de Victor Wembanyama dans le jeu des Spurs.
«J’ai échoué dans mon objectif»
« Il y a un gars en dernier rideau qui est un peu différent… Ils orientent tout vers lui. […] C’est une très bonne défense, mais ce n’est pas non plus impossible de marquer face à elle. Je pense juste que c’est très différent de ce à quoi on est habitué », ajoute Shai Gilgeous-Alexander qui conclut en évoquant le niveau de Chet Holmgren qui avait pour mission de rivaliser avec Wemby : « Je n’ai pas non plus été à mon meilleur niveau dans cette série. Chet ne va pas venir me voir avec un plan de travail particulier pour l’été. Il sait à quel point je me soucie de ce sport et il sait à quel point je veux donner le meilleur de moi-même. Tout comme je sais à quel point il aime ce jeu et veut donner le meilleur de lui-même. »