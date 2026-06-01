Mercato - PSG : Le successeur de Bradley Barcola déniché à Arsenal ?

Alexis Brunet

Samedi, le PSG s’est offert la deuxième Ligue des champions de son histoire en venant à bout d’Arsenal (1-1, 4 tab à 3). Le champion d’Europe n’en aurait d’ailleurs pas fini avec le club anglais, car il pourrait faire affaire avec lui sur le mercato. En effet, Gabriel Martinelli serait l’une des cibles parisiennes en cas de départ de Bradley Barcola.

Pour la deuxième année consécutive, la Ligue des champions appartient au PSG. Samedi à Budapest, le club de la capitale a pris le meilleur sur Arsenal lors de la séance des tirs au but (1-1, 4 tab à 3). Une victoire moins flamboyante que face à l’Inter Milan la saison dernière (5-0), mais qui permet aux Parisiens d’entrer encore un peu plus dans la légende.

Martinelli est suivi par le PSG Le PSG a donc écoeuré Arsenal qui cherchait à mettre la main sur la première Ligue des champions de son histoire, mais cela pourrait ne pas empêcher les Parisiens de faire affaire avec les Londoniens. En effet, selon les informations de Teamtalk, le champion d’Europe aurait des vues sur Gabriel Martinelli pour renforcer son aile gauche, tout comme le Bayern Munich. Un transfert à Paris semble possible car le Brésilien est loin d’être un titulaire indiscutable chez les Gunners et l’idée de rejoindre l’équipe dominante du moment pourrait lui plaire. Il retrouverait alors son compatriote Marquinhos dans la capitale française.