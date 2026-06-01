Amine Gouiri : Vers un départ de l’OM après la Coupe du monde ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il fait partie des joueurs appelés afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Algérie, Amine Gouiri sera-t-il toujours à l’OM la saison prochaine ? S’il se concentre actuellement sur le Mondial, l’attaquant âgé de 26 ans aurait plusieurs portes de sortie très intéressantes, dans un contexte où Marseille a besoin de vendre.

Auteur de six mois très réussis après son arrivée en janvier 2025, Amine Gouiri a connu une première saison complète plus difficile sous les couleurs de l’OM, marquée par une blessure à l’épaule qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, entre octobre et janvier. L’attaquant âgé de 26 ans a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues au cours de l’exercice 2025-2026, mais aura-t-il l’opportunité de faire mieux la saison prochaine ?

Plusieurs clubs intéressés par Gouiri Dans une situation financière très délicate, l’OM a besoin de vendre et de préférence courant juin, avant son passage devant la DNCG à la fin du mois. D’après les informations de La Provence, Amine Gouiri, sous contrat jusqu’en juin 2029, aurait plusieurs prétendants très intéressants. Toutefois, l’international algérien (21 sélections, 8 buts) se concentre pour le moment sur la Coupe du monde 2026 avec sa sélection et ne pense pas à son avenir. Ce n’est donc certainement pas grâce à lui que le club renflouera ses caisses avant d’être auditionné par le gendarme du football français.