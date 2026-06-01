Mercato - OM : C’est déjà réglé pour l’avenir d’Aubameyang ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu l’été dernier après une année passée à Al-Qadsiah, en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait de nouveau quitter l’OM lors de la prochaine période de mercato. Alors qu’il fait partie des plus gros salaires de l’effectif et que le club a besoin de faire des économies, la tendance est à un départ de l’attaquant âgé de 36 ans.

À la recherche d’une doublure à Amine Gouiri (26 ans), l’OM a choisi l’été dernier de faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang, un an après son départ pour Al-Qadsiah. L’Algérien ayant rencontré plusieurs pépins physiques au cours de la saison, l’international gabonais (83 sélections, 40 buts) a joué plus qu’il ne devait et cela s’est ressenti sur certaines de ses performances, bien qu’il totalise 14 buts et 10 passes décisives lors de l’exercice 2025-2026.

Aubameyang vers un départ de l’OM cet été Désormais, l’OM est dans une situation financière plus délicate qu’il y a un an et, comme l’a confirmé Stéphane Richard, va devoir « changer de train de vie. » Le club va donc essayer de se séparer de certains de ses gros salaires et donc de celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Comme indiqué par La Provence, l’attaquant, qui fêtera ses 37 ans le 18 juin prochain, devrait partir cet été, d’autant plus qu’il ne lui reste qu’un an de contrat.