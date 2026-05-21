L'OM prêt à se séparer d'Aubameyang pour une question d'argent ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an seulement après son retour, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait de nouveau quitter l’OM, qui doit trouver entre 50 et 60M€ d’ici à la fin du mois de juin. En ce sens, à l’instar de Geoffrey Kondgobia, le club aimerait se séparer du salaire de l’attaquant âgé de 36 ans, d’autant plus qu’il ne lui reste qu’un an de contrat.

« Tous les joueurs sont potentiellement sur le marché. » Présent dans le Super Moscato Show sur RMC ce jeudi, Florent Germain a fait le point sur l’état des finances de l’OM et ce que cela impliquera pour le mercato à venir. Le club doit vendre entre 50 et 60M€ d’ici à la fin du mois de juin afin de valider son passage devant la DNCG et échapper à des sanctions, tandis que Frank McCourt sera également dans l’obligation de remettre au pot.

Hojbjerg et Balerdi sur le départ L’OM cherchera donc à se séparer de plusieurs joueurs dans les prochaines semaines, à commencer par Leonardo Balerdi (27 ans) et Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans), tous les deux sous contrat jusqu’en juin 2028. « Ceux qui sont très probablement sur le départ : Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg, quand même vice-capitaine et capitaine de l’OM. Ce sont des gros salaires et eux ont le sentiment d’avoir fait l’année de trop, leur dernière année, à l’OM, donc ils sont sur le départ », a indiqué Florent Germain.