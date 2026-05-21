Benatia a quitté l’OM : Daniel Riolo lui conseille un poste pour la suite !

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2027, Medhi Benatia a décidé de quitter l'OM cet été. Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a pris position concernant l'avenir du Marocain. Et le journaliste français conseille à Medhi Benatia de redevenir agent ou de tenter une reconversion en tant que consultant.

«Il peut faire soit agent, soit il sera très bon en consultant»

Interrogé dans le dernier numéro de The Bridge, Medhi Benatia a lâché toutes ses vérités sur son départ de l'OM. « Quand je reviens, quand je pose ma démission, c’est le boss, c’est pas quelqu’un, c’est le boss. Quelqu’un qui a mis plus de 750 millions de dollars dans le club. Monsieur McCourt qui me dit : “Medhi, s’il te plaît, c’est pas du football, là, c’est amical. J’ai besoin que tu restes. T’es celui qui a créé tout ça. J’ai perdu le coach, il s’en va, le président…” Pourquoi je pars ? Parce que je suis fatigué, parce que je n’en peux plus. Je me dis ça y est, je préfère partir. Je vais laisser le président gérer comme il a envie. Il va ramener son entraîneur. Moi, je veux partir, je veux rien d’autre. Je fais une lettre en disant que je veux partir. Et lui me dit : “Écoutes, tu as un préavis. Medhi, s’il te plaît, est-ce que tu peux attendre la fin de saison parce que j’ai besoin de toi ?” Je dis : “Boss, s’il vous plaît, je veux arrêter ça y est. Gardez-le le président qui est là. Nommer un nouveau directeur, c’est facile, un coach qui va finir la saison, mais moi, je veux me retirer. Ça y est, l’équipe est faite, le mercato est fait, donc en fait, ça ne va rien changer.” Et là, il me dit :”Montes me voir à Paris.” Je vais le voir à Paris. Ça, personne ne le sait, c’est une petite exclu. Je prends le dernier vol, donc j’arrive à Paris le soir. Il me dit : “Écoutes, s’il te plaît, qu’est-ce que je peux faire pour que tu restes ?” Je fais : “Non, Boss, je ne veux rien du tout. La seule chose que je veux, c’est ta parole que tu me laisses partir au mois de mai, c’est tout ce que je veux.” Il m’a dit : “Ok, alors restes avec nous, aide-moi à finir au mieux cette saison parce qu’on doit finir là-haut. C’est l’objectif du club, pour la santé du club, pour les années à venir. Mais tu as ma promesse qu’en fin d’année tu feras ce que tu voudras. On ne va pas s’opposer à ce que tu partes” », a précisé le Marocain.