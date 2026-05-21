Grosses tensions à l’OM : Benatia «irrité»par Greenwood, le malaise révélé dans la presse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figures fortes de l’Olympique de Marseille au début de la saison, le directeur du football Medhi Benatia et l’entraîneur Roberto De Zerbi ont finalement quitté le club phocéen, qui n’a pas manqué de crises ces derniers mois. Ce jeudi, La Provence revient sur un épisode qui a suscité quelques tensions entre les deux hommes…

La saison fut longue pour l’Olympique de Marseille, terminant cinquième de Ligue 1 après sa victoire contre le Stade Rennais (3-1) au Vélodrome. Un échec qui a déjà provoqué de gros changements en interne avec la nomination de Stéphane Richard à la présidence du club, en lieu et place de Pablo Longoria parti en mars, et l’arrivée attendue d’un nouveau directeur sportif, probablement Grégory Lorenzi. Sur le banc de touche, cela devrait également bouger, Habib Beye n’ayant pas réussi à qualifier l’OM pour la Ligue des champions.

Des désaccords entre Benatia et De Zerbi Une nouvelle équipe va donc prendre place à Marseille, et ce alors que le trio Longoria-Benatia-De Zerbi semblait fort il y a encore moins d’un an. Comment expliquer la fin du projet porté par les trois hommes ? La Provence apporte plusieurs éléments et revient notamment sur l’incompréhension qui a parfois pu régner entre Medhi Benatia, alors directeur du football, et son entraîneur Roberto De Zerbi. Cela a notamment été le cas en janvier concernant Mason Greenwood.