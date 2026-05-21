«On m'a dit que Lorenzi, c'était bouclé avec Nice» : Daniel Riolo est «perdu» face au projet de l'OM...

Alors que l'OM a connu une fin de saison plus que décevante en terminant seulement cinquième de Ligue 1, plusieurs changements sont attendus en interne. Grégory Lorenzi devrait ainsi occuper le poste de directeur sportif, mais Daniel Riolo raconte que dans ce dossier, rien n'est simple.
Cet été, l'OM va connaître une énorme révolution en interne, avec plusieurs changements majeurs au sein de la direction. Ainsi, pour remplacer Medhi Benatia, c'est Grégory Lorenzi qui est pressenti. Un dossier toutefois plus compliqué que prévu compte tenu de l'intérêt de l'OGC Nice. Daniel Riolo a d'ailleurs du mal à y voir clair.
Riolo s'étonne de la gestion du cas Lorenzi
« L'OM doit retrouver la raison. Mais c'est trop difficile d'avoir un avis tranché sur ce qui va se passer maintenant à l'OM. Ce qui est certain, c'est qu’il va falloir ouvrir un autre cycle. Et depuis qu'on fait l'After, des cycles à l'OM on en a ouvert. On a eu le projet Dortmund, le projet de Jacques-Henri Eyraud je ne sais pas s’il avait un nom. C'était le projet IAM, le projet "je connais bien Marseille". J'avais eu la chance de le rencontrer, il m'avait parlé des quatre derniers présidents en me disant ‘"ils sont tous bidons, moi je vais réussir". J'attends les premières déclarations de Stéphane Richard », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Je ne vois pas trop le côté apaisé»
« Je ne vois pas trop le côté apaisé. Ils vont tenter la carte du 100% français. Ça a commencé par Greg Lorenzi, effectivement ça envoie de l'apaisement. Le gars qui travaille très bien, qui a parfaitement mené son petit projet à Brest, la boutique était bien tenue. La veille de l’annonce de Greg Lorenzi à l’OM, j'étais avec un acteur du monde du foot, qui m’a dit que c’était bouclé et qu’il avait signé à Nice. Donc j’étais un peu perdu par rapport aux infos que j'avais. Mais finalement non, c'était un accord verbal. Je me rends compte que la personne qui m'avait dit ça ne mentait pas. Là, on est en train de s'apercevoir que le projet apaisé ,il commence déjà par une vraie galère. Lorenzi, soi-disant installé déjà dans son fauteuil à l'OM, ne l'est pas et doit prier pour que Nice descende. C’est quand même hallucinant ! Sans déconner, le projet apaisement... », ajoute Daniel Riolo.