Vente des Girondins de Bordeaux : Pascal Obispo ne dit pas non !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les Girondins de Bordeaux ont échoué dans la quête de la montée dans la nouvelle Ligue 3, Gérard Lopez envisagerait désormais de vendre le club. Pour le moment, difficile de savoir qui pourrait lui succéder, mais Pascal Obispo, l'un des plus célèbres fan du club bordelais, pourrait bien se motiver si jamais il était accompagné.

Après avoir coulé jusqu'en National 2, les Girondins de Bordeaux sont passés proches de monter en Ligue 3 et donc de retrouver le statut professionnel. Un échec qui aurait poussé Gérard Lopez à envisager de vendre le club. Une nouvelle qui risque de ravir les fans bordelais, mais qui pourrait prendre sa succession ? Eric Di Meco a évoqué ce sujet en demandant à Pascal Obispo, le chanteur étant l'un des plus célèbres fans des Girondins, de se positionner.

Les Girondins de Bordeaux en vente ? « Je ne dis pas c’est un phénomène de mode, mais on voit qu’il y a beaucoup d’artistes, même de footeux, qui investissent dans des clubs de ce niveau-là. On a vu ça en Angleterre avec des acteurs américains, on a vu Le Mans… Vous ne pouvez pas faire ça à Bordeaux ? », demande-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.