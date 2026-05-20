Adrien Rabiot : L’OM a censuré l’une de ses déclarations en interview !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a connu une saison éprouvante marquée par plusieurs crises, dont l'altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Ce mercredi, La Provence est revenu sur cet épisode et révèle une demande du service communication du club après une interview de l’international français quelques jours plus tôt, concernant une phrase sur Roberto De Zerbi.

Cette saison, les crises n’ont pas manqué à l’Olympique de Marseille. Et tout a démarré avec l’altercation survenue dans le vestiaire à la fin de la 1ère journée de Ligue 1 (défaite à Rennes, 1 à 0) entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, tous les deux poussés vers la sortie dans les jours qui ont suivi. Un coup de tonnerre en ce qui concerne l’international français, appelé à jouer un rôle important dans cet exercice, prenant la direction de l’AC Milan à la fin du mercato estival.

Quand Rabiot estimait que De Zerbi n’avait « pas gagné grand-chose » Quelques jours auparavant, Adrien Rabiot avait accordé une interview à La Provence, dans laquelle il justifiait sa décision de rester à l’OM et revenait sur sa relation avec Roberto De Zerbi. Le joueur de l’AC Milan avait alors été interrogé sur la différence entre l’ancien technicien phocéen, parti depuis à Tottenham, et les autres entraîneurs qu’il avait pu côtoyer dans sa jeune carrière (Ancelotti, Tuchel, Allegri, Deschamps). « Ça reste quand même un jeune entraîneur qui, au niveau des titres et au niveau international, n'a pas gagné grand-chose », avait répondu Adrien Rabiot.