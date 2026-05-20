Victor Wembanyama continue de choquer la NBA : «Il me fait penser à Michael Jordan»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La performance de Victor Wembanyama lors du match 1 de la finale de Conférence face à OKC n'a pas fini de faire parler. Avec ses 41 points et 24 rebonds, le Français est entré dans l'histoire de la NBA. A tel point que George Eddy ose la comparaison avec Michael Jordan.

L'alien a encore frappé. Pour le premier match de sa carrière en finale de Conférence, Victor Wembanyama a sorti une ligne de stats absolument folles : 41 points, 24 rebonds, 3 passes décisives, 3 contres et 1 interception. Des chiffres qui le placent à la table des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA puisqu'avant lui, seul Wilt Chamberlain avait inscrit au moins 40 points et pris 20 rebonds pour sa première participation à une finale de conférence. Et avant lui, Kareem Abdul-Jabbar était le plus jeune joueur à avoir réalisé une telle performance en playoffs. Par conséquent, et alors qu'il n'a que 22 ans, la question se pose déjà concernant la place qui attend Wemby dans l'histoire de la NBA.

«Depuis Jordan, on a rarement vu, au niveau mental, quelqu’un d’aussi solide» Interrogé dans les colonnes du Parisien sur le joueur auquel Victor Wembanyama lui fait penser, George Eddy n'a d'ailleurs aucune hésitation : « Michael Jordan ». Rien que ça. « Depuis lui, on a rarement vu, au niveau mental, quelqu’un d’aussi solide dans sa tête et autant concentré sur son objectif. Jordan voulait tout jouer, tout gagner, être le meilleur. C’est un truc que partage Victor », ajoute le célèbre journaliste qui s'est imposé comme la voix de la NBA en France depuis 40 ans.