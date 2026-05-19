NBA - «Il avait la rage» : Wembanyama a pris sa revanche en plein match ?

Pierrick Levallet

Dans la nuit de ce lundi à ce mardi, les San Antonio Spurs ont pris l’avantage sur le Oklahoma City Thunder dans ces Finales de Conférence. La franchise texane a remporté le Game 1 en s’imposant 115-122 grâce à un Victor Wembanyama des grands soirs. Le Français semblait déterminé à prendre sa revanche après avoir vu le titre de MVP de la saison régulière lui filer entre les doigts.

Les San Antonio Spurs ont pris l’ascendant sur le Oklahoma City Thunder dans ces Finales de Conférence. Victor Wembanyama et les siens se sont imposés dans le Game 1 dans la nuit de ce lundi à ce mardi (115-122). Le Français a notamment réalisé une grande prestation (41 points et 24 rebonds) et a ainsi fortement contribué à la victoire texane. Sur RMC, on pense notamment que le joueur de 22 ans a pris sa revanche sur le parquet après avoir vu le titre de MVP de la saison régulière être décerné à Shai Gilgeous-Alexander.

«Il pliait les gens en deux» « Ce qu’il a réalisé hier, il en a fait des énormes performances, mais être capable de sortir ça dans un Game 1 de finale de Conférence, avec ce tir à 3-points qui va devenir iconique. Il y a cette symbolique parce que Shai Gilgeous-Alexander a reçu son trophée de MVP juste avant le match, il y a Victor Wembanyama qui est sur le banc. À la fin du match, on lui demande si c’était un peu personnel et il dit ‘ouais ouais, c’était un peu personnel, je voulais montrer que’ et je l’ai ressenti sur ses dunks. Il en a mis 7 ou 8, et tout ceux qu’il mettait, il arrachait tout l’air de dire ‘tiens, vous n’avez pas voté pour moi !’. Il pliait les gens en deux, il avait la rage » a expliqué Stephen Brun dans le Super Moscato Show.