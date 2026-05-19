Équipe de France - Tolisso snobé pour la Coupe du Monde, il donne son programme de l’été !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il y a cru jusqu’au bout et estime avoir fait la meilleure saison de sa carrière, Corentin Tolisso n’a pas été appelé par Didier Deschamps afin de participer à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Le capitaine de l’OL va donc pouvoir en profiter pour se reposer et partir en vacances, mais va rester quelques jours à Lyon avant.

Corentin Tolisso ne partira donc pas aux États-Unis, du moins pas avec l’équipe de France. Malgré son excellente saison avec l’OL, lui qui totalise 15 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, le milieu de terrain âgé de 31 ans ne fait pas partie des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026. Un temps libre qu’il mettra très certainement à profit afin de se reposer, alors que les Gones auront un tour préliminaire de Ligue des champions à disputer début août, avant un éventuel barrage.

15 jours à Lyon avant de partir un mois, le programme de Tolisso cet été Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par l’OL, Corentin Tolisso a d’ailleurs dévoilé ce qu’il avait prévu pendant ses vacances. « Là, je reste 15 jours à Lyon, parce que j’avais prévu de rester 15 jours à Lyon quoi qu’il arrivait dans ma vie. Et après je pars un mois », a déclaré le capitaine lyonnais, qui reste en contact avec ses coéquipiers durant cette période. « Bien sûr ! C’est le rôle d’un capitaine. J’ai donné des consignes avant de partir ? Profiter des vacances. De bien bien se reposer parce que mentalement c’est long une saison. »