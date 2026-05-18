Équipe de France - «J’ai fait la meilleure saison de ma carrière» : Snobé, Tolisso répond à Deschamps

Corentin Tolisso devra regarder la Coupe du monde depuis son canapé. Malgré son excellente saison avec l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain, sacré avec les Bleus en 2018, n’a pas été convoqué par Didier Deschamps. Dimanche soir, après la lourde défaite contre le RC Lens (0-4), l’ancien du Bayern Munich a commenté cette décision.
Dure semaine pour Corentin Tolisso. Absent de la liste de Didier Deschamps dévoilée jeudi, le milieu de l’OL s’est lourdement incliné avec son équipe face au RC Lens (0-4) dimanche soir. Un résultat qui empêche le club rhodanien de finir sur le podium de la Ligue 1, avec une quatrième place au classement. Les hommes de Paulo Fonseca devront donc jouer le troisième tour préliminaire de la prochaine Ligue des champions pour espérer y participer.
La justification de Didier Deschamps
Après la rencontre, Corentin Tolisso a notamment été interrogé sur la décision et les explications de Didier Deschamps pour la Coupe du monde en Amérique du Nord. « Les cinq milieux que j’ai appelés sont indiscutables ; s’il y en avait eu six, il y aurait eu une petite possibilité en plus, avait notamment expliqué le sélectionneur jeudi soir. Il fait une très bonne saison. Et ce n’est pas parce qu’il est lyonnais que je ne vais pas le prendre ! Il est moins habitué à ce rôle de pivot, oui, par rapport à d’autres. Il joue plus en pointe haute voire comme attaquant ».
Tolisso lui répond
« En mars, j'avais déjà eu une déception et on s'était fait éliminer de la Ligue Europa juste après. Là, il y a encore une déception et on perd aujourd'hui. J'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai fait la meilleure saison de ma carrière, sur un plan personnel, sur un plan stat. Didier Deschamps a dit ce qu'il avait à dire, a répondu le milieu de l’OL dans des propos rapportés par RMC. Il a parlé de cinq milieux indiscutables. J'ai tout donné, j'ai zéro regret, je ne peux rien me reprocher, je suis fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai mis en place, c'est la vie, c'est le football. Mais croyez moi, je ne lâcherai pas; J'en ferai encore plus pour un jour être appelé ou pas mais je donnerai tout. »