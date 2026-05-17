Equipe de France : Le remplaçant de Lucas Chevalier reçoit un message de Didier Deschamps !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En dévoilant sa liste de 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde le mois prochain, Didier Deschamps a fait beaucoup d'heureux mais aussi des déçus. Le sélectionneur des Bleus a dû faire des choix notamment pour le poste de gardien. Alors que Lucas Chevalier était largement pressenti pour faire partie de cette liste il y a quelques mois, il brille par son absence, remplacé par Robin Risser. Didier Deschamps explique ce choix.

Choisi pour être le gardien numéro 1 au PSG l'été dernier, Lucas Chevalier n'a pas connu une saison à la hauteur des espérances. Dépassé par Matvey Safonov dans cette concurrence à ce poste, il a fini par voir ses espoirs de Coupe du monde disparaître puisque jeudi, Didier Deschamps a sélectionné Robin Risser à sa place, en plus de Mike Maignan et Brice Samba. Une grosse déception expliquée par l'ancien entraîneur de l'OM.

Risser sélectionné au détriment de Lucas Chevalier Auteur d'une très belle saison avec le RC Lens, deuxième de Ligue 1, Robin Risser a été appelé pour la première fois en sélection par Didier Deschamps en vue du Mondial 2026. Le gardien numéro 3 ne sera donc pas Lucas Chevalier, un choix lié aux difficultés rencontrées par ce dernier au PSG ces derniers mois. « Risser, c'est aussi lié à la situation de Lucas Chevalier. Mais je fais en sorte, pour une grande compétition, que le critère sportif soit respecté » assure Didier Deschamps à Téléfoot.