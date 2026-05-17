Didier Deschamps : Un ancien pote de l’OM annonce sa prochaine équipe ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps s'apprête à vivre sa toute dernière compétition à la tête de l'équipe de France, et après quatorze ans de règne chez les Bleus, le sélectionneur national sera bientôt disponible sur le marché des entraîneurs. Il est d'ailleurs éventuellement question de le voir rebondir en Italie, et son ancien coéquipier de l'OM Eric Di Meco valide totalement cette piste.

« Je ne m’interdis rien ». Voilà ce qu'a répondu Didier Deschamps en conférence de presse cette semaine à la question d'un journaliste italien qui lui demandait s'il serait intéressé par le poste de sélectionneur de la Squadra Azzurra à la rentrée, une fois qu'il aura mis un terme à sa belle histoire d'amour avec l'équipe de France. Deschamps laisse donc la porte ouverte à l'Italie, et cette piste a beaucoup fait réagir les observateurs ces dernières heures, à l'image d'Eric Di Meco qui avait remporté la Ligue des Champions avec Didier Deschamps en 1993 sous le maillot de l'OM.

« Moi je rêve de le voir entraîner l’Italie » Au micro du Super Moscato Show sur RMC, Di Meco valide totalement cette piste italienne pour Didier Deschamps : « Pourquoi il s’interdirait quelque chose ? Là il faut m’expliquer… Il se rend compte qu'il y a un nouveau sélectionneur qui va arriver et qui va faire l’unanimité et il a pas envie de sortir du game Didier. Et moi, contrairement à Daniel (Riolo), puisque j’ai entendu Daniel hier soir, et bah moi je rêve de le voir entraîner l’Italie », a indiqué l'ancien latéral gauche de l'OM.