PSG - Lucas Chevalier poussé au départ par un Ballon d’Or : «Qu’il cherche un nouveau challenge»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais cantonné à un rôle de doublure de luxe, Lucas Chevalier a perdu gros ces derniers mois, que ce soit avec le PSG ou même en équipe de France puisqu'il n'a pas été retenu pour la Coupe du Monde. Et Jean-Pierre Papin, ancienne idole du football français, lui suggère désormais de quitter le PSG pour se relancer ailleurs.

Le PSG avait déboursé pas moins de 40M€ l'été dernier pour recruter Lucas Chevalier (24 ans) en provenance du LOSC, et le gardien français était censé assurer la succession de Gianluigi Donnarumma. Mais l'expérience parisienne de Chevalier a rapidement viré au fiasco, et après quelques mois aux performances irrégulières, il a été poussé sur le banc par Matvey Safonov qui enchaîne les prestations XXL au PSG. Et Chevalier va désormais devoir songer à son avenir...

La carrière de Chevalier en danger ? Interrogé sur RMC, Jean-Pierre Papin a évoqué l'épineux cas Lucas Chevalier au PSG, et le Ballon d'Or 1991 explique que sa carrière pourrait connaitre un sérieux revirement cet été : « Aujourd'hui, ne pas aller à la Coupe du monde, et si tu vois le PSG gagner la Ligue des Champions, tu vas prendre un coup sur la casquette qui va faire très mal. Soit on est capable de surmonter tout ça, ça s'appelle la résilience, soit on n'en est pas capable », lâche l'ancien buteur emblématique de l'OM et de l'équipe de France sur Chevalier.