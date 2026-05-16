Transfert record à l’OM : Un énorme craquage se prépare pour Mason Greenwood ?

Axel Cornic

A l’approche du mercato estival, l’avenir de Mason Greenwood devient un sujet toujours plus central à l’Olympique de Marseille, où certains rêvent d’une vente record. On parle d’un transfert autour des 50M€, qui serait un excellent coup de pouce pour un club qui semble vouloir tout changer lors de l’intersaison.

Que va faire Mason Greenwood cet été ? Après deux années passées à Marseille, la fin de l’aventure semble déjà être arrivée pour l’ailier de 24 ans. Il ne semble en effet plus être le même depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier et les tensions se font de plus en plus nombreuses, notamment avec son entraineur Habib Beye.

Le plan de l’AS Roma Le moins que l’on puisse dire, c’est que Greenwood ne manque pas d’options pour quitter l’OM. On a beaucoup parlé de l’intérêt de la Juventus ces dernières semaines, mais un autre club de Serie A aurait décidé de jeter son dévolu sur l’ancien prodige de Manchester United. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, il s’agirait de l’AS Roma de Gian Piero Gasperini, qui serait même prête à sacrifier deux de ses meilleurs joueurs pour avoir l’Anglais ! Le quotidien transalpin explique en effet que Manu Koné et Matias Soulé pourraient être vendus pour financer un transfert à 50M€, qui devrait convaincre les Marseillais.