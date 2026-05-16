Son départ de l’OM déjà annoncé : Cette tendance qui se confirme pour Habib Beye

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye n’a pas convaincu à l’Olympique de Marseille avec seulement cinq victoire en 12 rencontres, entre Ligue 1 et le quart de finale de Coupe de France. Ainsi, ils sont nombreux à penser que le match de la dernière journée de Championnat contre le Stade Rennais, pourrait bien être son dernier sur le banc marseillais.

A Marseille, on a hâte que ça se termine. Les désillusions ont été nombreuses au cours de la saison et désormais, on se demande même si l’OM pourra sauver ce qui reste avec une qualification en Ligue Europa. Mais certains voient déjà plus loin, avec un été qui s’annonce très agité.

« Mon avenir n'a aucune importance » Personne ne semble en effet être à l’abri, avec les changements qui vont être nombreux et à tous les étages. Et ça commence évidemment par Habib Beye, qui lors de sa dernière conférence de presse a été questionné sur un éventuel départ de l’OM. « Mon avenir n'a aucune importance. Mon avenir, c'est le match de dimanche, les deux entraînements avec mes joueurs pour être au top dimanche » a déclaré le coach marseillais. « Ce qui est prioritaire aujourd'hui c'est que l'OM et que les joueurs fassent un grand match. Vous verrez, le stade sera là pour voir des joueurs qui font un grand match ».