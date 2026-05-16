Habib Beye est devenu «parano» : L’ultime indice avant son départ de l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Venu remplacer Roberto De Zerbi en cours de saison, Habib Beye est aujourd’hui l’entraineur de l’OM. Mais voilà qu’il pourrait ne pas le rester longtemps alors même qu’il est sous contrat jusqu’en 2027. De plus en plus, il est question d’un départ de Beye. Et si rien n’est encore officiel à ce propos, les derniers propos de l’entraîneur olympien auraient vendu la mèche. Explications.

Actuel entraîneur de l’OM, Habib Beye a la dent dure contre les médias dernièrement. En effet, à plusieurs reprises, le technicien s’est plaint de mensonges à son sujet. Ça a encore été le cas à la suite du dernier match du club phocéen face au Havre. En conférence de presse, Habib Beye avait notamment dénoncé les fausses informations le concernant ainsi que Mason Greenwood : « Ce qui me dérange, ce n'est pas ce qui est dit. Ce sont les mensonges vis-à-vis de moi et de ma personne. On va être très clairs maintenant. Aujourd'hui, ce sont des mensonges qui sont mis sur la place publique vis-à-vis d'Habib Beye. Ce n'est pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je vais vous dire, quand je le lis, il n'y a pas marqué Habib Beye, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il y a marqué Habib Beye a eu un problème avec Mason Greenwood. Quand je regarde tous les autres coaches, je lis bien. Il y a marqué Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille. Il y a marqué Franck Haise, l'entraîneur de Rennes. Moi, il y a marqué Habib Beye a eu un problème avec Mason Greenwood. La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés dans une course à l'info, à la mauvaise info et aux mensonges qui n’est plus du tout vérifié ».

« C’est devenu un défouloir à ciel ouvert » « Ce n’est pas quelqu’un qui m’en veut. C’est devenu un défouloir à ciel ouvert. Je n'ai aucun problème avec l'idée qu'on puisse critiquer l'entraîneur sur la manière de jouer, sur les résultats. Je ne regarde pas ce qui se passe. Par contre, j'ai beaucoup de gens qui me le disent. J'ai une famille, j'ai des enfants. Et je peux vous dire que quand même, j'ai rarement vu un tel acharnement sur une personne. Rarement. Et je vous dis, je suis solide. Je suis très, très solide. Et je vous le dis, quand on parle de l'entraîneur, je n'ai pas de problème. Quand aujourd'hui, dans des articles, il n'y a même plus la mention entraîneur de l'Olympique de Marseille », expliquait ensuite Habib Beye.