Bruno Genesio entraîneur de l'OM : «Une bonne pioche» annoncée pour le club marseillais !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sauf retournement de situation, l’OM a trouvé son nouvel entraîneur en la personne de Bruno Genesio, qui devrait succéder à Habib Beye. Une arrivée qui doit encore être officialisée, mais que Valère Germain voit d’un œil, estimant que le technicien français apportera un peu de calme à un club qui en aurait bien besoin.

Après l’OL, le Stade Rennais et le LOSC, Bruno Genesio semble bien parti pour débarquer à l’OM. Annoncé comme le favori pour remplacer Habib Beye depuis plusieurs jours, le technicien français âgé de 59 ans a un accord avec le club marseillais, où il devrait signer un contrat de deux ans, plus une année supplémentaire en option. Un choix que Valère Germain estime comme le bon dans le contexte actuel.

Bruno Genesio à l’OM, Valère Germain valide « Je pense, oui. Ça trancherait un peu avec tous les profils qu'il y a eus récemment. C'est quelqu'un qui paraît plus calme et dans l'ambiance actuelle, entre les nouveaux dirigeants et lui, je pense que ça serait une bonne chose de ramener un peu de calme dans ce club. Ils en ont besoin. Et en plus de ça, c'est quand même un grand entraîneur. Donc je pense que ça serait une bonne pioche pour n'importe quel club et pour Marseille, bien sûr », a déclaré l’ancien attaquant de l’OM, dans des propos relayés par beIN SPORTS.