OM - Retour de Samir Nasri : La grosse surprise réservée par Bruno Genesio ?

Alexis Brunet

Rien n’est encore officiel, mais il y a de fortes chances pour que Bruno Genesio devienne l’entraîneur de l’OM pour les deux prochaines saisons plus une en option. Le technicien de 59 ans aurait d’ailleurs déjà constitué son staff, ou presque. En effet, la majorité des hommes qui l’accompagneront à Marseille sont connus, mais il se pourrait que Samir Nasri fasse aussi partie de l’aventure.

Cette saison l’OM n’a pas réussi à faire mieux qu’une cinquième place au classement et cela va avoir des conséquences. Pour ne pas avoir atteint les objectifs qui lui ont été fixés, à savoir une qualification en Ligue des champions et le titre en Coupe de France, Habib Beye va être remercié par le club phocéen. La direction marseillaise attend juste de conclure un accord total avec son remplaçant et cela devrait être bientôt le cas.

Bruno Genesio va prendre les rênes de l’OM Alors que la piste Christophe Galtier était très chaude, c’est finalement Bruno Genesio qui devrait devenir le prochain entraîneur de l’OM selon plusieurs sources comme L’Équipe ou bien RMC Sport. Le technicien de 59 ans sort de deux saisons avec Lille qu’il a quitté librement après avoir refusé de prolonger son contrat. Il devrait débarquer à Marseille prochainement avec deux adjoints, Dimitri Farbos et Jérémie Bréchet, ainsi qu’un entraîneur des gardiens, Nicolas Dehon.