Mercato - PSG : Le transfert de João Neves annoncé dans la presse espagnole ?

Recruté au PSG en 2024, Joao Neves s'est vite intégré comme l'un des joueurs les plus importants. Le Portugais de 21 ans seulement a encore réalisé une excellente saison et il est sous contrat jusqu'en 2029. Pourtant certains estiment qu'il pourrait être concerné par un transfert cet été puisque Florentino Pérez a évoqué un immense transfert pour 150M€ s'il garde son poste à la présidence du Real Madrid. Les dernières rumeurs évoquaient plutôt Vitinha...
Vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire samedi dernier face à Arsenal, le PSG s'impose un peu plus comme la meilleure équipe du monde en ce moment. Le club de la capitale attire forcément les convoitises alors que le mercato estival a commencé et de grands clubs rêveraient de recruter ses meilleurs éléments. Du côté du Real Madrid, on annonce du lourd avec un gros transfert à 150M€. Une offre qui pourrait concerner Joao Neves.
Le Real Madrid prêt à lâcher 150M€
Dans cette période d'élections présidentielles au Real Madrid, Florentino Pérez et son opposant Enrique Riquelme enchaînent les apparitions médiatiques pour leurs campagnes, n'hésitant pas à faire de grandes promesses sur le mercato, avant le résultat des urnes le 7 juin prochain. Pérez a révélé qu'il comptait réserver une offre exceptionnelle de 150M€ pour attirer un grand joueur. Au vu des dernières rumeurs, beaucoup pensent à Vitinha. Mais son compatriote et coéquipier pourrait également être visé...
Joao Neves vers le Real Madrid ?
Sous contrat jusqu'en 2029 au PSG, Joao Neves a vu sa valeur grimper en flèche et il est désormais estimé à 140M€ selon Transfermarkt. Alors que ce teasing de Florentino Pérez fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, la journaliste de la COPE partage sur son compte X que cette offre concernerait plutôt Joao Neves que Vitinha. Un pari immense pour le Real Madrid et Florentino Pérez qu'il sera difficile de gagner.