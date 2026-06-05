Mercato - PSG : Le transfert de João Neves annoncé dans la presse espagnole ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté au PSG en 2024, Joao Neves s'est vite intégré comme l'un des joueurs les plus importants. Le Portugais de 21 ans seulement a encore réalisé une excellente saison et il est sous contrat jusqu'en 2029. Pourtant certains estiment qu'il pourrait être concerné par un transfert cet été puisque Florentino Pérez a évoqué un immense transfert pour 150M€ s'il garde son poste à la présidence du Real Madrid. Les dernières rumeurs évoquaient plutôt Vitinha...

Vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire samedi dernier face à Arsenal, le PSG s'impose un peu plus comme la meilleure équipe du monde en ce moment. Le club de la capitale attire forcément les convoitises alors que le mercato estival a commencé et de grands clubs rêveraient de recruter ses meilleurs éléments. Du côté du Real Madrid, on annonce du lourd avec un gros transfert à 150M€. Une offre qui pourrait concerner Joao Neves.

Le Real Madrid prêt à lâcher 150M€ Dans cette période d'élections présidentielles au Real Madrid, Florentino Pérez et son opposant Enrique Riquelme enchaînent les apparitions médiatiques pour leurs campagnes, n'hésitant pas à faire de grandes promesses sur le mercato, avant le résultat des urnes le 7 juin prochain. Pérez a révélé qu'il comptait réserver une offre exceptionnelle de 150M€ pour attirer un grand joueur. Au vu des dernières rumeurs, beaucoup pensent à Vitinha. Mais son compatriote et coéquipier pourrait également être visé...