Mercato - PSG : Un premier gros transfert bouclé avant la Coupe du monde ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un été assez animé sur le mercato. Afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique, le club de la capitale aurait activé plusieurs pistes. Le nom de Yan Diomandé a notamment été régulièrement évoqué. Et l’ailier de 19 ans aimerait clore le dossier de son transfert avant que la Côte d’Ivoire ne fasse son entrée en lice en Coupe du monde.

Vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive, le PSG peut désormais se consacrer entièrement à son mercato. Les dirigeants parisiens auraient l’intention d’offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique afin de régénérer l’effectif pour la saison prochaine. Le club de la capitale aurait ainsi activé plusieurs pistes, dont celle menant à Yan Diomandé. L’ailier de 19 ans pourrait quitter le RB Leipzig cet été. L’international ivoirien aimerait d’ailleurs sceller son avenir avant l’entrée en lice de la Côte d’Ivoire en Coupe du monde.

Yan Diomandé veut «boucler le deal rapidement» « Liverpool est en négociations avec le clan Diomandé. Le PSG est également dessus. Le PSG discute avec le clan du joueur et a un intérêt concret pour lui. Diomandé est donc très haut dans les listes de Liverpool et du PSG. Je peux vous dire que la préférence du côté du joueur, ce serait de boucler le deal rapidement, avant le début de la Coupe du monde pour la Côte d’Ivoire. Donc ils vont essayer d’accélérer sur le dossier avant le Mondial. Je ne sais pas si ce sera possible puisque c’est compliqué de négocier avec le RB Leipzig » a confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.