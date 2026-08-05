Kylian Mbappé et Ester Expósito : La presse étrangère fait de nouvelles révélations sur leurs vacances en amoureux

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Aperçus à Paris puis en Sardaigne, Kylian Mbappé continue de profiter de ses vacances avec sa compagne Ester Exposito, bien que leur relation n’ait pas encore été officialisée, avant de reprendre l’entraînement avec le Real Madrid. Le couple s’est ensuite rendu en Espagne, plus précisément à Barcelone, où ils ont notamment visité la Sagrada Familia.

Depuis le 18 juillet dernier et la défaite de l’équipe de France en petite finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre (4-6), Kylian Mbappé profite d’un repos bien mérité. L’attaquant du Real Madrid a encore quelques jours avant de reprendre le chemin de l’entraînement, sous les ordres d’un nouvel entraîneur en la personne de José Mourinho. Des vacances qu’il a passée en grande partie en compagnie d’Ester Exposito, actrice espagnole connue pour son rôle dans la série Elite.

Des boutiques de luxe parisiennes à un yacht en Sardaigne Cela fait maintenant plusieurs mois que Kylian Mbappé entretient une relation avec Ester Exposito, bien qu’ils ne l’aient pas encore officialisée pour le moment, mais ils peuvent difficilement échapper aux réseaux sociaux. Elle avait d’ailleurs assisté à la rencontre face à l’Angleterre et le couple a ensuite été aperçu à Paris, dans la boutique de joaillerie de luxe Messika, puis au restaurant La Girafe. Ils ont ensuite été photographiés sur un yacht en Sardaigne, avant de visiblement retourner en Espagne.

Une visite VIP de la Sagrada Familia Comme le rapporte Mundo Deportivo, Kylian Mbappé et Ester Exposito ont visité la Sagrada Familia, immense basilique de Barcelone conçue par le célèbre architecte Antoni Gaudí et dont la construction, toujours en cours, a débuté en 1882. Comme on peut le voir sur plusieurs stories Instagram partagées par Kaur Tours, le couple a profité d’une visite guidée : « Une journée de travail comme les autres… jusqu’à ce que Mbappé et Ester débarquent pour une visite VIP de la Sagrada Familia ».