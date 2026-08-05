Kylian Mbappé et Ester Expósito : La presse étrangère fait de nouvelles révélations sur leurs vacances en amoureux

Aperçus à Paris puis en Sardaigne, Kylian Mbappé continue de profiter de ses vacances avec sa compagne Ester Exposito, bien que leur relation n’ait pas encore été officialisée, avant de reprendre l’entraînement avec le Real Madrid. Le couple s’est ensuite rendu en Espagne, plus précisément à Barcelone, où ils ont notamment visité la Sagrada Familia.
Depuis le 18 juillet dernier et la défaite de l’équipe de France en petite finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre (4-6), Kylian Mbappé profite d’un repos bien mérité. L’attaquant du Real Madrid a encore quelques jours avant de reprendre le chemin de l’entraînement, sous les ordres d’un nouvel entraîneur en la personne de José Mourinho. Des vacances qu’il a passée en grande partie en compagnie d’Ester Exposito, actrice espagnole connue pour son rôle dans la série Elite.
Des boutiques de luxe parisiennes à un yacht en Sardaigne
Cela fait maintenant plusieurs mois que Kylian Mbappé entretient une relation avec Ester Exposito, bien qu’ils ne l’aient pas encore officialisée pour le moment, mais ils peuvent difficilement échapper aux réseaux sociaux. Elle avait d’ailleurs assisté à la rencontre face à l’Angleterre et le couple a ensuite été aperçu à Paris, dans la boutique de joaillerie de luxe Messika, puis au restaurant La Girafe. Ils ont ensuite été photographiés sur un yacht en Sardaigne, avant de visiblement retourner en Espagne.
Une visite VIP de la Sagrada Familia
Comme le rapporte Mundo Deportivo, Kylian Mbappé et Ester Exposito ont visité la Sagrada Familia, immense basilique de Barcelone conçue par le célèbre architecte Antoni Gaudí et dont la construction, toujours en cours, a débuté en 1882. Comme on peut le voir sur plusieurs stories Instagram partagées par Kaur Tours, le couple a profité d’une visite guidée : « Une journée de travail comme les autres… jusqu’à ce que Mbappé et Ester débarquent pour une visite VIP de la Sagrada Familia ».
« Des rumeurs absurdes, créées dans le seul but de salir une histoire entre deux personnes »
Nul doute qu’Ester Exposito n’a pas vraiment dû apprécier que ces moments en compagnie de Kylian Mbappé soient divulgués de la sorte. Dernièrement, l’actrice avait dénoncé de « fausses informations et des propos diffamatoires » concernant sa « vie privée ont circulé sur les réseaux sociaux. Ils ne correspondent en rien à la réalité ni à la personne que je suis. Des rumeurs absurdes, créées dans le seul but de salir une histoire entre deux personnes et de porter atteinte à ma dignité Tout n'est pas permis. Cette fois, je me vois contrainte de fixer une limite et d'engager des poursuites judiciaires contre les personnes responsables. »