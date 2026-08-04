«Je ne sais pas combien de temps je tiendrai» : L’annonce de Neymar tant redoutée par ses fans est prévue pour 2027 ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il a inspiré une génération tout entière. Il n’y a qu’à s’attarder sur les éloges des jeunes talents du football mondial aujourd’hui que sont Lamine Yamal et Désiré Doué. Neymar a disputé son ultime Coupe du monde cet été puisqu’il a pris le soin de lui-même annoncer la fin de sa carrière internationale au début du mois de juillet. A 34 ans, le Brésilien pourrait définitivement raccrocher les crampons une fois son contrat à Santos terminé en décembre prochain. C’est une possibilité explorée par Neymar.

Une aventure de 16 ans prenait fin le 5 juillet dernier au MetLife Stadium lors du 1/8ème de finale de Coupe du monde 2026 entre le Brésil et la Norvège (1-2). Malgré son penalty marqué en toute fin de match, Neymar témoignait de l’élimination de la Seleçao face à l’équipe d’Erling Braut Haaland et de Martin Odegaard. De quoi le faire fondre en larmes sachant qu’il avait porté le maillot auriverde pour la dernière fois de sa carrière presque trois ans après être resté sur le carreau pour cause d’une multitude de pépins physiques.

Neymar à propos de sa retraite internationale en juillet : «J’ai essayé. Maintenant, c’est fini» Dans la foulée du coup de sifflet final, submergé par la tristesse, Neymar se livrait au micro de TV Globo annonçant sa retraite internationale. « J’ai essayé, j’ai essayé. Maintenant, c’est fini. J’ai commencé ici (au MetLife Stadium de New York le 10 aout 2010), j’ai fini ici ». Neymar aura donc défendu les couleurs jaune et verte du Brésil pendant 16 ans entre ses 18 et 34 ans. Pour ce qui est de la suite des opérations, l’ex-numéro 10 du PSG est contractuellement lié à Santos jusqu’au mois de décembre. Dès lors, il décidera de poursuivre sa carrière ailleurs ou non.

«Mon intention est d'aller jusqu'au bout de ce contrat, puis je verrai si je reste à Santos, si je pars, si j'arrête de jouer» C’est du moins le témoignage livré à cœur ouvert par le principal intéressé lors d’une vidéo publiée sur son compte YouTube. « Je ne sais pas combien de temps. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter, et je ne sais pas combien de temps je tiendrai. J'ai un contrat avec Santos jusqu'en décembre. Mon intention est d'aller jusqu'au bout de ce contrat, d'honorer le maillot de Santos du mieux possible, puis, à la fin de mon contrat, je verrai si je reste à Santos, si je pars, si j'arrête de jouer ou si je continue ».