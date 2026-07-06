Coupe du Monde 2026 : «C'est fini», Neymar annonce sa retraite avec le Brésil !

Amadou Diawara

Malgré ses pépins physiques à répétition, Neymar a été convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Alors que la Seleção a perdu face à la Norvège en huitième de finale de la compétition, la star de 34 ans a annoncé qu'elle prenait sa retraite internationale.

Ces dernières saisons, Neymar n'est pas du tout épargné par les pépins physiques. En effet, la star brésilienne de 34 ans a enchainé les blessures avec le PSG, Al Hilal et à Santos. Malgré tout, Carlo Ancelotti l'a convoqué pour disputer la Coupe du Monde 2026. Toutefois, Neymar a rechuté dans la foulée.

«J’ai essayé» Forfait pour les deux premières journées de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 (contre le Maroc et face à Haïti), Neymar a pu lancer sa compétition le 25 juin. En effet, le numéro 10 de Santos est entré en jeu face à l'Ecosse. Il a ainsi pu participer au carton de la Seleção, qui l'a emporté 3-0. Pour le compte des 16èmes de finale du Mondial, le Brésil a défié le Japon. Alors que son équipe s'est imposée in-extremis, grâce à un but de Gabriel Martinelli inscrit dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, Carlo Ancelotti n'a pas utilisé Neymar. Interrogé après la rencontre, le technicien italien a avoué qu'il avait prévu d'aligner sa vedette s'il y avait des prolongations. Et ce dimanche soir, le Brésil a été éliminé par la Norvège d'Erling Haaland en 8ème de finale.