Coupe du Monde 2026 : Un joueur finit à l'hôpital en fêtant sa victoire !

Amadou Diawara

Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'Angleterre s'est frotté au Mexique dans la nuit de dimanche à lundi. Et les Three Lions se sont imposés 3-2, validant ainsi leur ticket pour le tour suivant. Toutefois, Jordan Henderson s'est blessé sérieusement lors des célébrations, ayant dû passer par la case hôpital.

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, l'Angleterre est tombé dans le groupe L lors du tirage au sort. Tenus en échec par le Ghana, les hommes de Thomas Tuchel ont battu à la fois la Croatie et le Panama lors du premier tour. Ainsi, les Three Lions ont terminé à la première place de leur poule. Opposé à la République Démocratique du Congo lors des 16èmes de finale du Mondial, l'Angleterre s'est imposé (2-1). Et dans la nuit de dimanche à lundi, la bande à Harry Kane avait rendez-vous avec le Mexique, l'un des pays hôtes de la compétition.

«Jordan s’est blessé au poignet» Malgré l'expulsion de Jarell Quansah à la 54ème minute de jeu, l'Angleterre a réussi à battre le Mexique en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Toutefois, les Three Lions ont perdu Jordan Henderson après le coup de sifflet final. Lors des célébrations, le milieu de terrain de 36 ans a sauté par-dessus un panneau publicitaire. Et le pensionnaire de Brentford est mal retombé, chutant lourdement sur son poignet. Pris en charge rapidement par le staff médical de l'Angleterre, Jordan Henderson a été évacué et transporté à l'hôpital, comme l'a reconnu Thomas Tuchel.