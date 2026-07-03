Transfert d'Harry Kane : «Ils se sont trompés», l'erreur du Real Madrid qui a des répercussions sur Kylian Mbappé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. D'après Eric Silvestro, journaliste à RTL France, le club merengue aurait dû boucler le transfert d'Harry Kane au même moment, et finaliser le départ de Vinicius Jr dans la foulée.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie rouge et bleu, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid.

«Tu prends Mbappé et Kane en fait» Alors qu'il cohabite avec Vinicius Jr, ailier gauche de formation, Kylian Mbappé évolue en pointe depuis sa arrivée au Real Madrid. Mais à en croire Eric Silvestro, journaliste chez RTL France, Florentino Pérez aurait dû s'attacher les services d'Harry Kane lorsque l'attaquant français a posé ses valises au Bernabeu. En parallèle, le président du Real Madrid aurait dû vendre Vinicius Jr.