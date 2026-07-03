Transfert d'Harry Kane : «Ils se sont trompés», l'erreur du Real Madrid qui a des répercussions sur Kylian Mbappé ?

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. D'après Eric Silvestro, journaliste à RTL France, le club merengue aurait dû boucler le transfert d'Harry Kane au même moment, et finaliser le départ de Vinicius Jr dans la foulée.
Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie rouge et bleu, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid.
«Tu prends Mbappé et Kane en fait»
Alors qu'il cohabite avec Vinicius Jr, ailier gauche de formation, Kylian Mbappé évolue en pointe depuis sa arrivée au Real Madrid. Mais à en croire Eric Silvestro, journaliste chez RTL France, Florentino Pérez aurait dû s'attacher les services d'Harry Kane lorsque l'attaquant français a posé ses valises au Bernabeu. En parallèle, le président du Real Madrid aurait dû vendre Vinicius Jr.
«C'est à ce moment-là que tu dois te séparer de Vinicius»
« Le Real a fait l'erreur de ne pas prendre (Harry) Kane. Si Harry Kane n'a pas été recruté parce que ce n'est pas une star et qu'il ne vend pas de maillot ? Oui, mais la star, c'est (Kylian) Mbappé. Je pense que l'erreur qu'ils font, c'est qu'il voulait absolument Mbappé Pérez, et il a fini par l'avoir. Mais quand tu prends Mbappé, tu dois chercher la complémentarité. Donc, c'est à ce moment-là que tu dois te séparer de Vinicius (Jr). C'est là qu'ils se sont trompés. Tu prends Mbappé et Kane en fait. C'est tellement un joueur ultime Kane que le Real a fait une énorme erreur quand il y avait l'opportunité », a affirmé Eric Silvestro. Pour rappel, Harry Kane a quitté Tottenham pour rejoindre le Bayern lors de l'été 2023, paraphant un bail de quatre saisons à Munich ; soit jusqu'en 2027. Reste à savoir s'il défendra un jour les couleurs du Real Madrid.