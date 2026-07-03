Equipe de France - Kylian Mbappé et Michael Olise : Le gros coup de gueule de Daniel Riolo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, l'équipe de France peut compter notamment sur Kylian Mbappé et Michael Olise. L'association entre les deux joueurs fait des merveilles et les compliments n'en finissent plus concernant ce duo. Mais voilà que cet emballement autour de Mbappé et Olise n'est pas au goût de tous et Daniel Riolo a notamment haussé le ton.

Le duo Kylian Mbappé-Michael Olise a impressionné à l'occasion de la qualification de l'équipe de France face à la Suède. Entre les deux joueurs, la connexion est excellente et voilà que ça rappelle même à certains l'association entre Ronaldo et Ronaldinho avec le Brésil en 2002. Alors qu'il ne faut bien évidemment pas oublier Ousmane Dembélé, tout le monde est dithyrambique à l'égard de Kylian Mbappé et Michael Olise. Mais voilà que pour Daniel Riolo, on ne ferait trop actuellement avec le joueur du Real Madrid et celui du Bayern Munich.

« Tout devient agaçant et insupportable » Face à tout cet emballement concernant Kylian Mbappé et Michael Olise, Daniel Riolo a alors poussé un coup de gueule à l'occasion de l'After Foot. Ainsi, au micro de RMC, il a lâché : « Tout devient agaçant et insupportable. Au moment où les deux font un très bon match, nous entrons dans le moment de l’extase journalistique et de l’extase nationale. Comme on est dans une Coupe du monde, qu’il faut en parler tous les jours, les gens ne savent plus quoi raconter et commencent à raconter n’importe quoi. On est en train d’entrer dans le délire le plus pur ».