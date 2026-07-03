Équipe de France - Le moment de malaise entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps : «C’est gênant»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La révérence de Didier Deschamps devant Kylian Mbappé, au moment de la sortie du capitaine des Bleus face à la Suède en 16es de finale de la Coupe du monde, n'est pas passée inaperçue. Si la scène se voulait humoristique, elle continue de faire réagir, et pas forcément de manière positive chez certains observateurs…

Le geste a fait le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. Au moment de remplacer Kylian Mbappé lors de la victoire de l'équipe de France contre la Suède en 16e de finale de la Coupe du Monde (3-0), Didier Deschamps s'est amusé à effectuer une révérence devant son capitaine. Une séquence qui a fait sourire une partie des supporters, mais qui n'a pas convaincu tout le monde. Invité à réagir dans un chat du Parisien avec les internautes, Laurent Perrin estime que cette mise en scène de Deschamps avec Mbappé n’avait pas sa place en terme de communication.

« J'ai trouvé cela extrêmement gênant et surprenant » « J'ai trouvé cela extrêmement gênant et extrêmement surprenant venant d'un homme comme Didier Deschamps qui maîtrise parfaitement sa communication. C'est gênant parce que, même si ça se veut drôle et deuxième degré, les images ont une symbolique. Cela place Mbappé au-dessus des autres joueurs, cela donne l'impression que son sélectionneur fait allégeance, ce n'est pas sain. Et puis, désolé, mais Didier Deschamps, le plus grand sélectionneur de l'histoire du football français, l'un des plus grands coachs de l'histoire du foot, ne peut pas s'incliner devant un joueur. Il est le boss et il le reste. Vous imaginez votre patron faire cela à l'un de vos collègues ? Cela pourrait provoquer une petite vague de jalousie », a expliqué le journaliste du Parisien sur cette séquence assez inattendue entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps.