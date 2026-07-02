Coupe du monde 2026 : Platini révèle son chouchou en équipe de France, et ce n’est pas Kylian Mbappé 

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jusqu’à présent, l’équipe de France connaît un parcours sans accroc dans cette Coupe du monde en Amérique du Nord et s’apprête à affronter le Paraguay en huitièmes de finale (ce samedi, 23h). Comme beaucoup, Michel Platini est séduit par le jeu des Bleus et valorise un protégé de Didier Deschamps en particulier.

Opposée à la Suède, l’équipe de France a encore brillé dans cette Coupe du monde, à l’instar de son numéro 11 Michael Olise, qui a délivré ses cinquièmes et sixièmes passes décisives à l’occasion de ce seizième de finale. « C’est un phénomène, s’est enflammé Thierry Henry sur Fox Sports. Ce qu'il fait sans le ballon est tout simplement inégalé. En général, les gens se focalisent surtout sur ce qu'un joueur fait lorsqu'il a le ballon et souvent, quand tu es ce genre de joueur très technique, tu as tendance à négliger tes tâches défensives. Lui, non: il a une véritable intelligence de jeu, une approche du match bien à lui. (…) Sa vision du jeu est unique, bien différente de celle des autres. Si les choses ne se déroulent pas comme il le souhaite, il lui arrive de décrocher un peu du match parce qu'il perçoit tout avec une telle perfection et une telle rapidité que, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il peut parfois s'agacer ». Un avis partagé par une autre légende des Bleus en la personne de Michel Platini.

« Olise a vraiment toutes les qualités pour être un numéro 10 comme avant » Interrogé par L’Équipe, le triple Ballon d’Or voit en l’attaquant du Bayern Munich son successeur et celui de Zinedine Zidane au cœur du jeu : « Il a vraiment toutes les qualités pour être un numéro 10 comme avant. Le football moderne a tendance à mettre les créateurs sur les côtés : en club, Olise joue sur le côté droit, comme Lamine Yamal, qui sait lui aussi faire ce genre de passes. Mais Didier Deschamps, et là c'est l'intelligence de l'entraîneur, a su s'adapter aux qualités de ses joueurs, et il sera le sélectionneur qui aura rejoué avec un numéro 10. »