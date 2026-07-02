Equipe de France : Désiré Doué et Bradley Barcola répondent cash à la presse !

Amadou Diawara

Depuis le début de la Coupe du Monde, Désiré Doué et Bradley Barcola ont alterné les titularisations au poste d'ailier gauche. Le premier ayant été aligné d'entrée face au Sénégal et contre la Norvège, tandis que le second faisait partie du XI de Didier Deschamps face à l'Irak et contre la Suède. Interrogés l'un après l'autre devant les médias, Désiré Doué et Bradley Barcola ont fait passer un message clair sur la concurrence pouvant exister entre eux.

Depuis le début de la Coupe du Monde, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Michael Olise sont des titulaires indiscutables de l'équipe de France. En effet, Didier Deschamps a aligné d'entrée son trio de choc à chaque match. En revanche, Désiré Doué et Bradley Barcola doivent alterner sur l'aile gauche. Chacun d'entre eux ayant figuré dans le XI tricolore à deux reprises. D'une part, Désiré Doué a été titularisé contre le Sénégal et face à la Norvège. D'autre part, Bradley Barcola a débuté contre l'Irak et face à la Suède. Interrogés séparément, les deux attaquants du PSG ont fait passer un message clair sur leur (présumé) concurrence.

«C’est vous qui nous mettez en concurrence» « La concurrence avec Bradley Barcola ? C’est vous qui nous mettez en concurrence. Même à Paris, quand je suis arrivé, vous avez toujours eu ce discours. Mais nous, on aime jouer ensemble. Il y a plein de matchs où nous sommes associés et on s’entend super bien sur le terrain, mais aussi très bien en dehors. Je suis très content qu’il m’ait fait une magnifique passe pour marquer mon premier but de la tête en professionnel », a affirmé Désiré Doué au micro de BeIN SPORTS après France-Norvège (4-1, le 26 juin).